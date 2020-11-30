Yemen'de Husiler, 8 Suudi Arabistan askerini öldürdüğünü açıkladı
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Yemen'de Husiler, 8 Suudi Arabistan askerini öldürdüğünü açıkladı

30.11.2020 03:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 03:12
Yemen'de Husiler, 8 Suudi Arabistan askerini öldürdüğünü açıkladı

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, ülkenin doğusundaki Marib kentinde bir askeri üsse düzenledikleri roket saldırısında Suudi Arabistanlı 8 askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, ülkenin doğusundaki Marib kentinde bir askeri üsse düzenledikleri roket saldırısında Suudi Arabistanlı 8 askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan yazılı açıklamada, cumartesi akşamı Marib kentindeki Tedavin askeri kampına düzenlenen balistik füze saldırısında ortak operasyonlar odasının tam hedefle vurulduğunu öne sürdü.

Seri, saldırıda komutan ve askerlerden oluşan 8 Suudi Arabistanlının öldürüldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

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Suudi Arabistan ve Yemen ordusundan konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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