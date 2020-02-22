Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
22.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:08
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,17
|-6,87
|16,67
|Acıpayam Selüloz
|7,13
|-10,88
|11,93
|Adana Çimento (A)
|9,52
|-4,61
|-1,96
|Adana Çimento (B)
|6,83
|-4,48
|-4,21
|Adana Çimento (C)
|1,96
|-5,31
|-12,11
|Adel Kalemcilik
|14,40
|-11,71
|-8,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,51
|2,72
|5,72
|Afyon Çimento
|6,78
|-9,60
|7,96
|Ak Enerji
|1,08
|-11,48
|-0,92
|Akbank
|7,69
|-5,06
|-5,18
|Akçansa
|10,02
|-5,11
|-0,20
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,01
|-11,84
|-4,74
|Akfen GMYO
|3,70
|-5,85
|-8,64
|Akın Tekstil
|14,27
|-8,99
|3,48
|Akiş GMYO
|4,08
|-8,52
|0,99
|Akmerkez GMYO
|28,16
|-0,78
|18,92
|Aksa
|7,63
|-11,28
|-2,54
|Aksa Enerji
|3,74
|-6,97
|-1,58
|Aksigorta
|6,56
|0,77
|7,72
|Aksu Enerji
|11,79
|-8,60
|-20,71
|Alarko Carrıer
|55,80
|-11,43
|-7,00
|Alarko GMYO
|87,45
|-7,02
|-4,74
|Alarko Holding
|6,10
|-2,71
|2,52
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.226,00
|0,06
|0,42
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.160,90
|0,06
|0,44
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.175,30
|0,06
|0,44
|Albaraka Türk
|1,54
|-5,52
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,00
|4,90
|74,42
|Alkim Kağıt
|6,40
|-9,35
|14,70
|Alkim Kimya
|46,26
|-3,79
|20,72
|Altınyağ
|0,66
|-2,94
|60,98
|Altınyunus Çeşme
|11,80
|-7,38
|18,12
|Anadolu Cam
|4,03
|-1,47
|-7,57
|Anadolu Efes
|24,36
|-0,98
|5,55
|Anadolu Grubu Holding
|17,25
|-7,66
|-1,93
|Anadolu Hayat Emek.
|7,55
|-1,82
|10,38
|Anadolu Isuzu
|11,04
|-11,11
|-9,29
|Anadolu Sigorta
|4,95
|-0,40
|12,50
|Anel Elektrik
|3,04
|-7,03
|-5,30
|Arçelik
|19,81
|-3,46
|-4,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,81
|-17,72
|Arena Bilgisayar
|10,75
|-8,12
|42,76
|Armada Bilgisayar
|20,26
|-17,98
|23,61
|Arsan Tekstil
|4,64
|-12,62
|29,61
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|-1,03
|18,52
|Aselsan
|28,84
|-0,83
|37,73
|Aslan Çimento
|35,26
|-3,92
|-11,76
|Ata GMYO
|3,81
|-6,16
|-15,89
|Atakule GMYO
|1,96
|-8,84
|2,08
|Atlantis Yatırım Holding
|1,34
|3,08
|34,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-12,07
|6,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,58
|-1,88
|4,59
|Avrasya GMYO
|1,84
|1,10
|21,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|-13,36
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,20
|0,04
|2,51
|Avrupa Yatırım Holding
|1,50
|-3,85
|-2,60
|Ayen Enerji
|3,52
|-12,87
|1,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,76
|-2,47
|26,03
|Aygaz
|12,71
|-0,86
|-1,01
|Bagfaş
|16,97
|-13,68
|0,89
|Bak Ambalaj
|6,87
|-10,20
|-6,53
|Balatacılar Balatacılık
|1,88
|8,05
|51,61
|Bantaş Ambalaj
|3,07
|-10,23
|21,83
|Banvit
|19,80
|2,59
|6,62
|Baştaş Başkent Çimento
|3,48
|-11,45
|34,36
|Batı Çimento
|3,46
|-6,74
|4,53
|Batısöke Çimento
|1,44
|-5,88
|9,92
|Bera Holding
|3,77
|-8,72
|-2,08
|Berkosan Yalıtım
|2,95
|-12,46
|7,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,95
|2,43
|20,41
|Beyaz Filo
|3,68
|-8,91
|16,46
|Bilici Yatırım
|7,25
|9,02
|65,90
|Bim Mağazalar
|48,48
|1,98
|3,90
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,37
|-11,61
|20,18
|Bizim Mağazaları
|9,25
|-9,49
|-17,19
|Bolu Çimento
|4,36
|-6,24
|-7,23
|Bomonti Elektrik
|1,39
|-7,95
|8,59
|Borusan Mannesmann
|11,17
|-10,78
|-2,45
|Borusan Yat. Paz.
|60,75
|-9,33
|-1,78
|Bosch Fren Sistemleri
|268,20
|-10,90
|-7,49
|Bossa
|9,87
|-11,00
|22,46
|Brisa
|9,54
|-2,95
|0,32
|Burçelik
|6,38
|-21,04
|9,81
|Burçelik Vana
|14,79
|-1,07
|52,32
|Bursa Çimento
|3,95
|-12,22
|-1,33
|Carrefoursa
|6,46
|-13,98
|37,15
|Ceo Event Medya
|6,97
|-10,06
|-15,41
|Coca Cola İçecek
|45,28
|-1,35
|17,00
|Cosmos Yat. Holding
|2,40
|-9,09
|17,65
|Credıtwest Faktorıng
|2,49
|-0,80
|-13,54
|Çelebi
|89,55
|-7,82
|-12,29
|Çelik Halat
|9,38
|-5,35
|44,31
|Çemaş Döküm
|1,26
|1,61
|0,52
|Çemtaş
|7,29
|-10,55
|-11,96
|Çimbeton
|40,14
|-18,08
|-2,71
|Çimentaş
|14,30
|-16,86
|-4,67
|Çimsa
|9,51
|-1,14
|4,74
|Çuhadaroğlu Metal
|3,35
|-13,88
|5,02
|Dagi Giyim
|3,04
|-12,39
|21,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,14
|-18,65
|38,94
|Dardanel
|5,51
|-10,11
|45,38
|Datagate Bilgisayar
|8,33
|-17,85
|6,66
|Demısaş Döküm
|3,85
|-1,79
|10,63
|Denge Holding
|1,32
|-5,04
|-3,65
|Deniz GMYO
|4,96
|-6,42
|-1,78
|Denizli Cam
|8,05
|-10,65
|-3,48
|Derimod
|8,43
|-8,27
|18,07
|Derlüks Deri
|3,53
|-15,14
|-13,48
|Desa Deri
|5,55
|-0,36
|22,25
|Despec Bilgisayar
|5,20
|-14,75
|22,64
|Deva Holding
|10,73
|-4,96
|19,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-6,49
|-7,69
|Ditaş Doğan
|12,29
|-1,21
|28,56
|DO-CO
|620,00
|-2,82
|9,93
|Doğan Burda
|4,84
|-16,70
|-20,26
|Doğan Holding
|1,98
|1,54
|7,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,14
|-5,31
|29,70
|Doğusan
|2,30
|-6,12
|10,58
|Doğuş GMYO
|6,28
|-3,09
|38,63
|Doğuş Otomotiv
|11,09
|-9,10
|16,49
|Döktaş Dökümcülük
|42,38
|-4,55
|-21,45
|Duran Doğan Basım
|18,11
|-12,93
|28,99
|Dyo Boya
|5,48
|-10,16
|11,84
|Eczacıbaşı İlaç
|4,10
|-4,87
|10,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,53
|0,56
|23,94
|Edip Gayrimenkul
|2,25
|-0,44
|61,87
|Ege Endüstri
|702,10
|-0,26
|20,95
|Ege Gübre
|49,40
|-8,69
|-0,80
|Ege Profil
|13,90
|-12,63
|16,12
|Ege Seramik
|4,99
|1,63
|34,50
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,37
|-9,76
|15,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,58
|-9,38
|48,72
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,38
|-5,00
|90,00
|Egeplast
|13,79
|-10,63
|10,32
|Ekiz Kimya
|1,05
|-11,02
|72,13
|Emek Elektrik
|1,95
|-10,14
|22,64
|Eminiş Ambalaj
|2,16
|-17,24
|42,11
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|-7,23
|5,48
|Enerjisa Enerji
|8,24
|-3,51
|11,50
|Enka İnşaat
|6,63
|-1,34
|3,27
|Erbosan
|22,02
|-19,87
|-11,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,96
|-0,88
|-0,88
|Ersu Gıda
|3,17
|-10,70
|53,14
|Escort Teknoloji
|3,12
|-17,46
|124,46
|Etiler Gıda
|2,06
|-9,65
|-15,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,67
|-11,64
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,33
|-7,64
|6,40
|Euro Yat. Ort.
|1,31
|-14,38
|11,02
|Euro Yatırım Holding
|1,55
|-8,28
|3,33
|Fenerbahçe Futbol
|16,10
|-7,89
|11,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,36
|-8,02
|-4,60
|F-M İzmit Piston
|48,80
|-8,44
|-2,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,15
|-15,28
|5,98
|Ford Otosan
|79,35
|-0,44
|12,00
|Formet Çelik Kapı
|2,24
|-7,44
|-25,33
|Frigo Pak Gıda
|11,36
|-7,49
|-12,35
|Galatasaray Sportif
|3,00
|4,17
|47,78
|Garanti Bankası
|11,09
|-3,73
|-0,45
|Garanti Faktoring
|4,33
|-12,17
|11,89
|Garanti Yat. Ort.
|1,70
|-5,56
|57,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,81
|2,32
|128,75
|Gedik Yatırım Holding
|26,90
|5,08
|249,80
|Gediz Ambalaj
|7,76
|-8,71
|14,79
|Gentaş
|2,54
|-6,27
|15,98
|Gersan Elektrik
|3,43
|-4,99
|7,52
|Global Men. Değ.
|2,54
|-19,62
|35,11
|Global Yat. Holding
|4,31
|-12,04
|-11,50
|Good-Year
|4,65
|-9,71
|14,81
|Göltaş Çimento
|15,92
|-7,55
|-10,51
|Gözde Girişim
|4,17
|-14,72
|-18,87
|GSD Denizcilik
|2,71
|-16,10
|5,86
|GSD Holding
|1,60
|-10,11
|7,38
|Gübre Fabrik.
|18,30
|17,23
|102,43
|Güler Yat. Holding
|1,84
|-16,36
|-9,36
|Güneş Sigorta
|2,79
|0,72
|27,98
|Halk GMYO
|1,53
|-4,38
|25,41
|Halk Sigorta
|3,05
|33,77
|54,04
|Hatay Tekstil
|8,45
|2,80
|23,00
|Hedef Girişim
|2,63
|-11,15
|0,77
|Hektaş
|10,43
|-3,60
|30,05
|HUB Girişim
|33,88
|-21,54
|144,09
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|-2,50
|2,63
|ICBC Turkey Bank
|4,89
|-10,11
|-7,21
|İdealist Danışmanlık
|3,12
|-3,41
|-6,02
|İdealist GMYO
|3,44
|-8,02
|12,42
|İhlas Ev Aletleri
|3,19
|0,00
|1,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|-10,87
|2,50
|İhlas Gazetecilik
|4,02
|-6,29
|-40,97
|İhlas Holding
|0,82
|-7,87
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-4,10
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|11,65
|-9,62
|20,10
|Info Yatırım
|8,95
|1,70
|0,56
|İntema
|10,59
|-1,94
|14,36
|İpek Doğal Enerji
|9,75
|-1,02
|26,30
|İskenderun Demir Çelik
|7,38
|-2,89
|-7,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA