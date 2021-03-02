Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

02.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:10
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,4631626254
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,08705713
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7724186
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,2771683
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,8573667
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,17372512
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,3213013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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