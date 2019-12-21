Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

21.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:28
Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

'nun ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Doğanyurt'a bağlı köyü Karamanağzı Mahallesi'nde Selahattin Gök'e ait 2 katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdü, evin enkazında yalnız yaşayan Selahattin Gök'ün cesedi bulundu.

Kaynak: AA
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