Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Doğanyurt'a bağlı Gökçe köyü Karamanağzı Mahallesi'nde Selahattin Gök'e ait 2 katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürdü, evin enkazında yalnız yaşayan Selahattin Gök'ün cesedi bulundu.