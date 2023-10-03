Van'da Ahıra Girdiğinde Şok Eden Manzara: 130 Koyun Telef Olmuş Halde Bulundu

Van'da ahıra girdiğinde şok oldu: 130 koyun telef olmuş halde bulundu

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde Ersoy Öntürk'e ait 130 koyun, bilinmeyen nedenle telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tuşba ilçesine bağlı Kasımoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Ersoy Öntürk'e ait 130 koyun telef oldu. Evinin bitişiğinde bulunan ahırında baktığı küçükbaş hayvanlarını yemini vermek için ahıra giren Öntürk, korkunç manzarayla karşılaştı. Ahırdaki koyunların çoğunluğunun yerde cansız şekilde yattığını, bazılarının ise can çekiştiğini gören Öntürk, hemen komşularına, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler, koyunlar üzerinde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre 130 koyunun telef olduğu tespit edildi.

Dün akşam 19.000 sularında koyunlarını ağıla bıraktığını ifade eden Öntürk, "Tekrar saat 21.00 sularında ağıla gelip kontrol ettiğimde bir sıkıntı yoktu. sabah 05: 30 sularında otlatmaya getirmek için ağıla girdiğimde 157 koyundan 130'u telef oldu. komşular gelip kapıyı açarak sağ olanları dışarı çıkardık. Benim geçim kaynağım bunlardı. Yaklaşık 850 bin liralık bir maddi zararım var. Ne olduğunu anlayamadık, gece koyunlarımızı ahıra bıraktık sabah kalktığımızda telef oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, mağdur durumdayız, uzanacak bir yardım eli bekliyoruz" diye konuştu.

İşlemler yapıldıktan sonra Tuşba Belediyesi'nin mahalleye gönderdiği iş makinesi ile koyun mahallesinin dışında açılan çukura gömüldü.