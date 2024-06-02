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Ali Koç'tan imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Gerçek şampiyon biziz

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. 61 yaşındaki teknik adam için övgü dolu sözler kullanan Koç, "Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Kadıköy'de imza töreni düzenledi. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, törende çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamdan övgüyle bahseden Koç, "Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır" dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"KULÜBÜMÜZ ADINA TARİHİ BİR ADIM"

"Kurulduğumuzdan bu yana, 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz. Mabedimizde ve ekranda bizi seyreden milyonlarca taraftarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün, kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Gerçek şampiyon biziz

MOURİNHO'YA İLK SÖZLER

Teknik direktörümüz Mourinho'ya, milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum sayın Mourinho'ya. Mourinho, tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil, kesinlikle ilk 5 en iyi hocalardan bir tanesi. Şu anda huzurlarınızda. Bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin ve hayırlı olsun diyorum.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Gerçek şampiyon biziz

"DAHA GELMEDEN TANITIMIMIZI YAPTI"

Sadece dün gece, Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı yorumlarla, verdiği cevaplarla hem ülkemizi hem de Fenerbahçemizin, daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Dünyada pek çok konuda ama futbol konuştuğumuz için, futbolda önemli profiller bazen saatlerce, günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri, bir cümleyle dünyaya duyururlar. İşte hocamız Mourinho, o isimlerden en önemlisidir. Burada bulunan herkesin ve milyonlarca Fenerbahçelinin, Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefidir ve böyle olmalıdır.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Gerçek şampiyon biziz

"GERÇEK ŞAMPİYON BİZİZ"

Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Sezonu beklemek hepimiz için zor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Fenerbahçe'nin önü açık olsun, yaşa Fenerbahçe"

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Adem Bilican:

Gs liyim ama gerçek şampiyondan bahsedeceksek eğer 2010-2011 şampiyonu Trabzonspordur...

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Hurifade:

Fifa da öyle bir tanım mı var ali?

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Isa Karli:

gerçek şampiyon nasıl oluyor bir türlü anlamadım zaten senin futbol ile bir alakan yok inşallah gelecek sezonda aynısı olur

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Seckin Sahin:

Ben de bu adamın yaşadığı kafayı yaşamak isterdim

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Mehmet Gönül:

Yorumlar hep şike sarayın belliki onlarda sıkı morinho hayranları

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