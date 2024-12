Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı

İstanbul'da yılbaşına sayılı günler kala yeni yıl sofralarını süsleyen hindiler satışa çıktı. Satışların düşük olduğunu söyleyen satıcılar, hindilerin ellerinde kaldığını söyledi.

İstanbul'da yılbaşı sofralarını süsleyen hindiler satışa çıktı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden İstanbul'a getirilen hindiler, çiftliklerde ve pazarlarda satılıyor. Geçtiğimiz yıl ağırlığına göre ortalama bin 800 liradan satılan hindilerin fiyatları bu yıl 2 bin, 2 bin 200 liradan başlıyor. Küçükçekmece'de yaklaşık 35 yıldır hindi satıcılığı yapan Mehmet Yalçın, bu yıl hindiye rağbetin az olduğunu, hindilerin tezgahta kaldığını söyledi.

"ELİMİZDE KALDI"

Hindilerin ağırlıklarının 5-8 kilogram arasında değiştiğini söyleyen Mehmet Yalçın, "Satamıyoruz elimizde kaldı. İpsala'dan bunları getirdik. Bunlar yağlı hayvandır, yaylım hayvanıdır. Bunlarda damak lezzeti vardır, çok güzel hindilerimiz var. Müşterilerimizi bekliyoruz. Tane işi tutuyoruz, yağlılardan müşteriye veriyoruz. Dişilerin adı Fatoş, büyük erkekler var onların adını da 'Maykıl' koydum. Çok lezzetli etleri var, dişi olanlar 5 kilogram geliyor. Diğerleri erkek hindiler 8- 9 kilogram geliyor." ifadelerini kullandı.

"BU SENE İLGİ YOK"

Fiyatların kurtarmadığını belirten Yalçın, "Geçen sene fiyatları bin 800- bin 900 liraydı. Bu sene 2 bin 200- 2 bin 500 bu şekilde gidiyor ama kurtarmıyor. Bunlar çeltik yemezse, yani dışarıda kırda otlamazsa, yem verirseniz 5 lira da verseniz kurtarmaz. Bu sene ilgi yok pek insanlarda para yok zaten. İnsanlar 12-13 bin lira para alıyor zaten zor geçiniyorlar, bu parayı veren yok. Geçen sene bin, bin 500 tane sattık. Bu sene 300 tane getirdik, 100 tanesi elimizde kaldı. Burası 10 -12 gündür kurulu. 300 hayvan getirdik 200'ünü sattık, 100'ü elimizde duruyor. Müşterimiz geldiğinde alıyoruz elimize, 'Bunu 2 bin 500'e veriyoruz, bunu 2 bin 200'e satıyoruz' diyoruz öyle satıyoruz" diye konuştu.

"KİMSEDE PARA YOK"

Hindi satıcısı Zeynel Abidin Kaçan ise, "Hindi işiyle uğraşıyoruz. Bu sene 300 tane hindi getirmiştik, 150 tane kaldı. Geçen yıla göre getirdiğimiz hindi, sayı olarak bu sene düşük. Kimsede para yok ki gelip hindi alsın, yılbaşını kutlasın. Geçen sene fiyatlar bin 300, bin 400, bin 500'e kadar hindi vardı. Kilosuna göre değişiyor. Dişiler var, 3-4 kilogram 2 bin 300 lira. Erkekler var, 5-6-7 kilogram gelenler var 2 bin 600 lira. Bu sene fiyatlar yüksektir ama kimse de yok. Fiyatlar bu sene çok yüksektir nedenini ise bilmiyorum. Üretim, yem pahalı, yiyecek pahalı, onun için yüksek. Biz de 100 lira 200 lira para kazanıyoruz. Geçen sene de aynı satışımızı yaptık. Bu sene daha düşük. Geçen sene 4 bin tane hindi getirmiştim. Bu sene 400 tane hindi getirdim. Ne zaman biterse o zaman gideceğim. Yılbaşından 1-2 gün geçtikten sonra gideceğiz. O zamana kadar malımı bitirmeye çalışıyorum. Pazarlık 2 bin 600 diyoruz, adam gelip diyor ki '2 bin 400 TL'ye verir misin vermez misin?' 2 bin 450'ye 2 bin 500'e malımızı verip bitirmeye çalışacağız" dedi.

"SİPARİŞ ÜSTÜNE ÇALIŞIYORUZ"

Bakırköy'de kasap dükkanı bulunan Kamil Özer ise bu yıl sipariş üzerine hindi getirdiklerini söyledi. Özer, "Hindi satışı şu anda yok gibi. Niye yok? Sipariş üstüne çalışıyoruz; getiremiyoruz. Fazla bulundurup da 'Elimizde olsun satarız' diyemiyoruz. Eskiden öyle değildi. Mesela, önceden yılbaşına yakın 25-30 tane hindi gelirdi. Doldurulurdu, asarlardı, her taraf doldurulurdu hindilerle. Yani müşteriler, insanlar alabiliyordu; ama şu anda öyle bir şey yapamıyoruz. Ancak sipariş üstüne alabiliyoruz. Bir müşteri diyor ki, o da zaten yarım olarak istiyorlar. En fazla isteyen yarım kilo olarak veya 3 kiloluk daha küçük istiyorlar. Onlar da zaten olmuyor 5-6 kiloluk hindiyle oluyor. 5-6 kilogram olduğu zaman da kimse alamıyor; alma ihtimali yok; çünkü bir kere yiyorlar. Bir günlük yiyorlar ve ertesi güne kaldığı zaman yenmiyor veya en fazla but olarak istiyorlar, hindi but olarak istiyorlar. Onları kullanıyoruz. Hindi but olarak getiriyoruz. Hindi but olarak satıyoruz insanlara. Geçen sene biraz daha iyiydi, bundan daha iyiydi. Önceki sene daha iyiydi. Bir önceki sene daha iyiydi. O zamanlar dediğim gibi 15-20 tane 30 tane hindi geliyordu. Alabiliyorduk, satabiliyorduk. Almak sıkıntı değil satmak önemli olan. Satmadıktan sonra almanın bir anlamı yok. Zaten normalde satış yok hindilerde, sadece yılbaşı için alıyoruz" şeklinde konuştu.