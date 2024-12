C TAKIMI 2'nin merakla beklenen teaseri yayınlandı

C Takımı 2'nin teaseri yayınlandı. İstanbul'da başlarını belaya soktuktan sonra Kastamonu'ya kaçan 6 arkadaşın maceralarını konu eden film, 14 Şubat 2025'te izleyiciyle buluşacak. 90'lı yıllarda lisede tanışan ve gittikleri yerde kendilerini bir sarmalın içinde bulan arkadaşlar, uzmanlık alanları olan yaramazlıklarına 40'lı yaşlarda da devam edince ortaya eğlenceli anlar çıkacak.

Özgür Bakar'ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Vahdet Erdoğan'ın hikayesinden yola çıkarak Barış Başar'ın yazdığı, Vahdet Erdoğan imzalı filmde başrolleri yine Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu ve Sera Tokdemir paylaşıyor. Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım, Billur Pınar Yılmaz, Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı'ya bu filmde Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve sosyal medyanın bir başka ünlü ismi Onur Sermik de eşlik ediyor.

Art arda çektiği Nasipse Olur, Sil Baştan Kaynanam, Veda Partisi, C Takımı filmleriyle bu yıl Bodrum Film Festivali'nde Sürdürülebilir Başarı ödülü alan yapımcı Vahdet Erdoğan, "C Takımının genel hikayesini yazarken bu maceranın seriye dönüşeceğini hissetmiştim. İzleyici takdir ederse C Takımı 7'ye kadar yolumuz var "dedi.