Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Bingöl, Elazığ ve Erzurum karayollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

- Bingöl'de karayollarında karla mücadele çalışmaları

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Bingöl, Elazığ ve Erzurum karayollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl'ün yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bin 940 rakımlı Karlıova ilçesinde etkili olan, kar kenti kısmen beyaza bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Elazığ Karayolu Kuruca mevki ve Bingöl-Erzurum devlet yolu Çöplük rampasında ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri, söz konusu bölgelerde çalışma yürüttüklerini ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.