MSB: Hudutlarda 2'si FETÖ, 2'si DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri