MSB: Hudutlarda 2'si FETÖ, 2'si DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 13 kişinin yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 13 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...
Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi