Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Iraklı tutuklandı
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Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Iraklı tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Iraklı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu K.M.K.A'nın İstanbul ve çevre illerden temin ettiği uyuşturucuyu sokak satıcılarıyla kentte satacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takipler neticesinde K.M.K.A, M.A. ile D.Y. gözaltına alındı.

Narkotik detektör köpeklerinin de desteğiyle şüphelilere ait ikamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 27 gram metamfetamin, bir kök Hint keneviri, bir hassas terazi, bir kurusıkı tabanca ve buna ait 10 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden K.M.K.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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