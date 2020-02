Wilma Elles "aşk olmadan yaşayamam"

03.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:18

İş ve kariyer sorularının ardından gelen "Wilma Elles aşkı nasıl tarif eder? Aşk her şeyi affeder mi?" sorusuna kendi penceresinden ve tüm samimiyetiyle "Aşk kesinlikle her şeyi affeder. Ama bazen sevdiği bir insanı kendisinden korumak için uzak tutması gerekir. Aşk sonsuzdur. Ama bir insan "budur" diyemeyiz. O yüzden her zaman bir illüzyon seviyoruz. En iyi şartlarda bu illüzyon gerçek insandan çok uzak değildir. Aşk olmadan yaşayamam. Aşk bir insanı güzelliklerle ve acılarla birlikte sevmek demektir. Aşk her zaman dünyadaki en heyecan verici durumdur." Diyerek dürüstçe yanıtladı.

Kaynak: Bültenler