Voleybolda 3 Türk takımı, Avrupa kupalarında finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybolda 3 Türk takımı, Avrupa kupalarında finale yükseldi

04.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:54
Voleybolda 3 Türk takımı, Avrupa kupalarında finale yükseldi

Voleybolda Türk takımları, Avrupa kupalarında gösterdikleri performansla dikkati çekiyor.

Voleybolda Türk takımları, Avrupa kupalarında gösterdikleri performansla dikkati çekiyor.

Avrupa kupalarında mücadele eden 3 Türk takımı, yarıştıkları organizasyonlarda adlarını finale yazdırmayı başardı.

Kadınlar CEV Kupası'nda Fransa ekibi Beziers Angels'i eleyen Galatasaray HDI Sigorta, finale kaldı. Sarı-kırmızılılar finalde İtalya'nın Saugella Monza takımıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Tarihi daha sonra belli olacak final maçının ilk ayağı İtalya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da yapılacak.

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Sistem9 Yeşilyurt, bir başka Türk takımı Türk Hava Yolları'nı eleyerek finale yükseldi. Sistem9 Yeşilyurt, finalde Romanya takımı C.S.M. Volei Alba Blaj'la karşılaşacak. Tarihi daha sonra açıklanacak finalin ilk maçında Romanya temsilcisi ev sahibi olacak.

Erkekler CEV Challenge Kupası'nda ise Ziraat Bankkart, yarı finalde Çekya'nın Lvi Prag takımını altın setle eleyerek finalist oldu. Başkent temsilcisi finalde, Halkbank'ı eleyen İtalyan takımı Allianz Powervolley'le karşılaşacak. İlk maç İtalya'da oynanacak. Final maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Pervin Buldan Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybolda 3 Türk takımı, Avrupa kupalarında finale yükseldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:04:52. #1.14#
title