Voleci Şeref, kabri başında anıldı

Voleci Şeref, kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden 'Voleci' lakaplı Şeref Görkey, vefatının 15. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

10.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:50
Voleci Şeref, kabri başında anıldı

'ın efsane golcülerinden 'Voleci' lakaplı Şeref Görkey, vefatının 15. yılında Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Beşiktaş forması altında attığı 320 golün 99'unu voleyle atan ve lakabı 'Voleci' olan Şeref Görkey, vefatının 15. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Beşiktaş Başkanı ve yöneticilerin, Atatürk'ü anma törenlerinde yer almasından dolayı yer alamadığı anma törenine, Ahmet Nur Çebi çelenk gönderdi. Törende siyah-beyazlı kulübün temsilcileri de yer aldı.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)

Kaynak: İHA
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