Video | Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı: Asıl Engel, Bizim Karşımıza Çıkartılan Zorluklar

Kolları olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde yüzme dalında Avrupa Şampiyonu olan Sümeyye Boyacı Euronews'e engelleri nasıl aştığını anlattı. Genç yüzücü, "Herkes bir engelli adayıdır. Gerçek engel ve engelliler, bizim karşımıza çıkartılan zorluklar ve bu zorlukları çıkaran insanlardır." diyor