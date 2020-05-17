"Vefalı eller"den yaşlılara Munzur Vadisi gezisi
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"Vefalı eller"den yaşlılara Munzur Vadisi gezisi

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen üstü açık tur aracı ile yaşlı vatandaşları Munzur Vadisi'ne geziye götürdü.

'Vefalı eller'den yaşlılara Munzur Vadisi gezisi
17.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:19

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen üstü açık tur aracı ile yaşlı vatandaşları Munzur Vadisi'ne geziye götürdü.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu kapsamda, uzun zamandır evlerinden kısıtlı olarak dışarı çıkan çıkan yaşlı vatandaşlar, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak Vali Sonel'den sokağa çıkmalarına izin verilen bugün Munzur Vadisi'ni özlediklerini ve gezmek istediklerini talep etti.

Durumun iletildiği Sonel, Vefa Sosyal Destek Grubu'na talimat vererek kentin tanıtımı için getirtiği üstü açık "City Sightseeing" tur aracı ile yaşlıların isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Evlerinden tek tek Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından alınan yaşlılar sosyal mesafe kuralına uyarak araca bindirilerek Munzur Vadisi'ne geziye götürüldü.

Güneşli bir havada vadinin tadını çıkaran yaşlı vatandaşlar, yine Vefa Sosyal Destek Grubu personeli yardımıyla Anafatma Ziyaretgahı'nda mum yakıp dua ederek niyaz dağıttı.

Terörle anılan kent huzur şehri oldu

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'inin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri ve güvenlik güçlerinin teröristle mücadelede başarılı operasyonlarıyla huzur ve turizm şehri haline geldiğini belirtti.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının vatandaşların her türlü sorununu çözdüğünü belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Turizme katkı olarak Vali Sonel tarafından şehre getirilen City Sightseeing tur aracı bugün 65 yaş üstü kıymetli büyüklerimizin emrinde. Onların istekleri Munzur Nehri'nin güzelliklerini görmekti. Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki görevli arkadaşlar eşliğinde Munzur'un muhteşem doğasının tadını çıkardılar."

'Vefalı eller'den yaşlılara Munzur Vadisi gezisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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