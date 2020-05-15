'Vefa' şehidine son görev
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'Vefa' şehidine son görev

'Vefa' şehidine son görev Hain saldırıda şehit düşen belediye personeli son yolculuğun uğurlandı Van'ın Özalp ilçesinde yardım dağıttıktan sonra dönüş yolunda silahlı saldırı sonucu şehit düşen belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı.

'Vefa' şehidine son görev
15.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:17

'Vefa' şehidine son görev

Hain saldırıda şehit düşen belediye personeli son yolculuğun uğurlandı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde yardım dağıttıktan sonra dönüş yolunda silahlı saldırı sonucu şehit düşen belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Eğribelen Mahallesi'nde yardım dağıtıp dönüşe geçen Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde görev yapan Özalp Belediyesi ekibinin bulunduğu araca Mehmetalan Mahallesi yakınlarında teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda belediye personeli Yıldırım Demir ile araçta bulunan Kinyaz Karalıoğlu şehit olmuş, belediye personeli Taner Temizel ise yaralanmıştı. Şehitlerden Kinyaz Karalıoğlu dün gece Saray ilçesi Bakışık Mahallesi'nde toprağa verilirken, belediye personeli Yıldırım Demir için de Özalp Merkez Büyük Camii'nde tören düzenlendi.

Koran virüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Özalp ve Saray kaymakamları ile belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan namazın ardından Şehit Demir'in naaşı gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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