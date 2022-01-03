Van, Hakkari ve Bitlis'te 406 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 406 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolu Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Kentte dün başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 112 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kar yağışı nedeniyle 70 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapan köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce tüm köy yollarını açacaklarını kaydetti.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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