Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı

Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yasadışı geçişlerin önlenmesine yönelik Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgelerinde modüler duvar çalışmaları devam ederken, bu bölgelerde sınırı yaya olarak geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 113 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilecek.

 


Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

3 kızını öldüren müezzinin daha önce cemaatle kavga ettiği için uyarı aldığı ortaya çıktı
3 kızını öldüren müezzinin daha önce cemaatle kavga ettiği için uyarı aldığı ortaya çıktı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
3 kızını öldüren imam, adliyeye çelik yelek ve güvenlik önlemleriyle götürüldü
3 kızını öldüren imam, adliyeye çelik yelek ve güvenlik önlemleriyle götürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mehmet Nuri Mansur Yavaş Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Acun Ilıcalı Derya Şensoy
Spor Cristiano Salih Uçan Umut Meraş Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Van'da, sınırı yaya geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 20:39:29. #1.14#

title