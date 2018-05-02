Van'da Kent Müzesi 2. Çalıştayı Dizenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Kent Müzesi 2. Çalıştayı düzenlendi.

Van Kent Müzesi kurulması hazırlık çalışmaları kapsamında bir otelde düzenlenen çalıştayda müzenin içeriği tartışıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Zorluoğlu, göreve başladıklarında süratle bir proje hazırlayarak atık su arıtma tesisi için çalışma başlattıklarını anlatarak, projenin 2019'da tamamlanacağını söyledi.

Çöplerin vahşi depolama sistemiyle Özalp yoluna atıldığını belirten Vali Zorluoğlu, "Bu alanı rehabilite edip yeşillendireceğiz. Ayrıca buradan enerji elde edeceğiz. Yine dört ilçemizde de çöp transfer istasyonları kuracağız. İlçelerin çöplerini yeni kuracağımız tesise getireceğiz. Yani ilimiz modern bir katı atık tesisine kavuşacak." dedi.

Kentin en önemli sorunlarından birinin meydan yokluğu olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şehrin kalbine 25 dönümlük bir kent meydanı yapıyoruz. Orayı projelendirdik. Kamuya ait binaları yıkmaya başladık. Çalışmalar başladı. Hak sahipleriyle görüşmeler sürüyor. Burası bittiği anda Van'ın çehresi değişecek. Akdamar'da susuzluk çok büyük sorundu. Bu soruna da el attık ve tatlı su projesi yaptık. Önümüzdeki günlerde sözleşmeyi yapağız. Akdamar'a elektrik de götüreceğiz. Biliyorsunuz 3 yıldır Akdamar kilisesinde ayin yapılmıyordu. Eylül ayında yeniden ayini gerçekleştirmiş olacağız. Bu yıl Akdamar Adası'na 200 bin turistin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu da bizim için bir rekordur."

Kendisini en çok heyecanlandıran projelerin başında kent müzesinin geldiğini ifade eden Zorluoğlu, "Bu proje Van için çok kıymetli bir projedir. Bittiğinde Van'ın tarihi için önemli bir yer olacaktır." diye konuştu.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Müdürü Halil İbrahim Güray ise projede belirli bir aşamaya geldiklerini belirterek, "Taslak proje şu anda hazır. Bu projeleri hazırlarken Van kültürünü bilen değişik kesimlerinden de katkı aldık. Değerli fikirlerden sonrada son değerlendirmeler yapılacak ve hızlıca projeyi hayata geçirip 2018 yılı sonunda tamamlayacağız." dedi.

Kent Müzesinin Van için geç kalınmış bir proje olduğunu belirten Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da Kent Müzesi için atılan adımların önemine değinerek, projeye her anlamda katkı sunacaklarını kaydetti.

Çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, akademisyenler ve kurum amirleri katıldı.