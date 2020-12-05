61 kilo 767 gram eroinle silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da 61 kilo 767 gram eroinle silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta 120 paket halinde 61 kilo 767 gram eroin bulundu, şüpheli A.K. ve S.P gözaltına alındı.

Başkale ilçesine bağlı Yolmaçayır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda A.Y. ve L.K'ye ait 2 çuvalda 47 kilo 944 gram afyon sakızı bulundu.

A.Y'nin ikamet ettiği evde yapılan aramada 2 kalaşnikof, 3 av tüfeği ve bir tabanca ile silahlara ait 11 şarjör ve 390 fişek ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı