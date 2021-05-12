Valorant Yama 2.09 Notlarını sizler için derledik!
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Valorant Yama 2.09 Notlarını sizler için derledik!

Valorant Yama 2.09 Notlarını sizler için derledik!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Viper yeteneklerini büyük ölçüde kaybediyor.

Çıkışından bu yana espor ekosisteminin dengesini değiştiren oyun Valorant Yama 2.09 Notlarını sizler için derledik. Hadi yama notlarına birlikte göz atalım.

Riot Games, İzlanda öncesi ajan dengelerini sağlamak ve oyuna birkaç yenilik getirmek istediğini belirtti.

AJAN GÜNCELLEMELERİ

VIPER: düşmanlar dumanı umursamadan içinden geçip gidiyordu fakat anında 50 çürüme ekledikten sonra bunun tamamen aksi yönde sonuçları olduğunu gördük çünkü oyuncular artık her ne pahasına olursa olsun dumandan kaçıyor.Viper'ın dumanından veya Zehir Perdesi'nden geçerken uygulanan çürüme etkisi azaldı: 50 >>> 30

MOD GÜNCELLEMELERİ

Kopya oyuna eklendi!

HARİTA GÜNCELLEMELERİ

Breeze:

Orta'daki ahşap kapıların ve A Bölgesi'ndeki metal kapıların üstündeki boşluklar kapatıldı.

Farklı konumlarda oyuncu modellerinin çarpışması iyileştirildi.

HATALAR

Ajanlar

Yerleştirilen ajan yetenekleri gözlemciler için takım renkleriyle görünecek.

Astra'nın Yıldız Bulutu yeteneğinin tam ortaya çıktığında bir miktar yanlış konumlanmasına sebep olan hata giderildi.

Sova'nın Baykuş Dron'unun kanatlarına isabet eden mermilerin yanlış konumlarda görünmesine sebep olan hata giderildi.

Ölüm bildirimlerinde bazı ajanların yeteneklerinin hasar simgelerinin yanlış görünmesine sebep olan hata giderildi.

Killjoy'un Nanosürü'sünün kullanılır kullanılmaz öldürüldüğünde sesinin aniden kesilmesine sebep olan hata giderildi.

Skye'ın İzsürenleri'nin kaç düşmanı etkilediğinin çatışma raporunda görünmemesine sebep olan hata giderildi.

Omen artık Gölgelerin İçinden'i kullanırken Spike'ı veya silahlarını düşüremeyecek.

Killjoy'un Alarm Botu'nun görünmezken parıldayan görsel efektleri tetiklemesine sebep olan hata giderildi.

Oyun Sistemleri

Küre alma tuşuna sürekli basarak silahların anında şarjör değiştirmesini sağlayan hata giderildi.

Sesin 5 dB düşmesine sebep olan bir hata giderildi.

Silahlar

Silahlı çatışmalarda birinci şahısta kar efektlerinin görünmesine sebep olan nadir hata giderildi.

Breeze Map

Haritanın farklı yerlerindeki açıklar kapatıldı.

Oyuncuların Breeze'de (veya Ascent'te) kendilerini Sage'in duvarıyla mekanik kapıların arasına sıkıştırabilmelerine sebep olan hata giderildi

Rekabet Modu

Oyuncuların liderlik tablosundaki kademesinin Kısım Kademesi Rozeti'nde görünmemesine sebep olan hata giderildi.

Liderlik tablosunda önceki kısımlardaki kademe puanı eşiğinin görünmesine sebep olan hata giderildi.

Bundan sonra yalnızca geçerli kısmın kademe puanı eşiği çubuğu görünmeli.

Kaynak: Playerbros

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