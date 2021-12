Vali Davut Gül: "Her okulun olduğu gibi bu okulunda bir hikayesi var"

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliği koordinesinde devam eden okul açılışlarına bugünde bir yenisi daha eklendi. Şahinbey İlçesi Yeşilkent Mahallesine Hayırsever Ziylan Ailesi tarafından yaptırılan 16 derslikli Boyacı Mahmut Ziylan Proje İmam Hatip Ortaokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Hayırsever Ziylan Aile üyeleri ile diğer ilgili protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül şunları Aktardı: "1, 5-2 yıl önce Milli Eğitimin yatırımlarında da bir tasarruf dönemine girildi. Okullar, inşaatlar yarım bekliyordu. Bir gün rahmetli Ahmet amca geldi bizim Hoşgör külliyesinin yanındaki inşaatı yarım kalan okulu tamamlamak istiyoruz. Protokolünü yaptık, çok da duyulmasın dedi. Ahmet amca iyi şeyleri de duyurmamız gerekiyor. İyi şeyleri duyuralım ki örnek teşkil etsin. Üzerine bir 6-7 ay geçti sonra ikinci okul için yine kendisi geldi. Bir Meslek Lisesini alıp tamamlamak istiyorum dedi. İkinci okulumuz da öyle oldu. Ahmet Amcanın çok eseri ve tesisi var, ama bana göre en büyük eseri en büyük katkısı ailesi, ailesinin birlik ve beraberliğini görünce, yaptıklarını görünce Ahmet amcanın manevi mirası maddi mirasının çok önünde olduğunu görüyoruz. "dedi

"100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasını başlatarak tüm paydaşların katkılarıyla bereketlenerek artan desteklerin sonucu 132 eserin ortaya çıktığını belirten Gül, "Bugün 133'üncü eserimizin taliplisi çıktı. Görünen o ki; ikinci 100 yılda biz 200 esere doğru gidiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Ziylan abimizi nasıl anlatırsın dersen ben, şikayet etme, çare bul derim. Bu topraklarda 100 yıl önce ecdat nasıl gazi oldu. 6317 şehit nasıl verildi. Şikayet etseydik toprak gitmişti. Vatan gitmişti. Bu duruş o kadar önemli bir duruş ki. Bunu geleceğe taşımamız lazım. Bu ailelerin çoğalması lazım. Vakıf medeniyetini unuttuk. Buna dünya sosyal sorumluluk diyor. Dünya ne derse desin kerim devlet olmak demek, vakıf medeniyeti demek. O yüzden ben Ziylan ailesini bunu sürdürülebilir kılma adına da çok önemsiyorum. Kişi ölüyor kendi ile birlikte bütün yaptıkları da toprağa gidiyor. Halbuki sürdürülebilirlik dediğimiz şey vakıf medeniyetidir. "

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise şunları söyledi: "Dinimizin ilk emri oku. Dinimiz okumaya ve öğrenmeye çok önem veriyor. Beşikten mezara kadar öğrenmeye muhtacız. İki günü bir olan ziyandadır. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve başladıktan sonra, Türkiye'de baktığımız zaman bütçeden en fazla pay Milli Eğitime ayrılıyor. Hükümetimizin desteği ve diğer taraftan da hayırseverlerin desteği ki '100. Yılda 100 Hayırsever'i 132 kişiyle aşarak Gaziantep bu alanda da büyük bir rekor kırdı. Birçok hayırseverimiz var. Ama bir hayırseverimiz var ki, Ahmet Ziylan Amca o başkaydı. "

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Gaziantep'te inşaatı devam eden 44 okulumuz var. 155 tane 2021 yatırım programına alınan okulumuz var. Yine Sayın Bakanımızın, 138 tane anaokulunun ilimize yapılması ile ilgili bir müjdesi var. Toplam 337 tane okul, çok büyük bir organizasyon. Bununla birlikte 1, 5 yıl önce Sayın Valimizin başlatmış olduğu '100. Yılda 100 Hayırsever' projesi vardı. Bu 100 okulu, biz 132 eğitim kurumu olarak geçen hafta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamladık. Onları da kattığınız zaman 500'e yakın bir sayı ediyor. " dedi

Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi de, "Gerçekten bizim için çok anlamlı bir gün, böyle güzellikler her zaman merhum babamız Hacı Ahmet Ziylan'ı hatırlatmak için, çok güzel anılarda kalacak bir gün. Okulun ismi dedemin ismi. Her zaman eğitimin önemine çok değer verirdi. Gerek Hoşgör Kur'an Kursu gerek buradaki proje okulu hafızlık açısından son derece önemli. Bu yapılan çalışmalar her zaman özellikle Gaziantep'te gerçekten Sayın Valim ve Sayın Bakanım eğitime çok önem veriyorlar. Gaziantep'in eğitimde daha üst sıralara yükselmesi için büyük bir çaba içerisindeler. Bu da şunu gösteriyor, eğer emek verirseniz, değer verirseniz her şey mümkün. " dedi

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek, sınıflar gezildi.

