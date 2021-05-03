Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında, nereli? Uzi'nin gerçek adı nedir?

Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son zamanlarda çıkardığı parçalar daha da gündeme gelen başarılı rapçi kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Krvn, Umrumda Değil, Favela, Makina gibi şarkılarının dinlenmesi milyonları aşan Uzi'nin gerçek adı nedir? Uzi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Albümüyle büyük başarı yakalayan Uzi, sosyal medyada da sık sık gündem olan bir isim. Rap dünyasının genç isimlerinden olan Uzi hakkında Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılıyor. Uzi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.

Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.

Uzi - Umrumda Değil şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Çıkardığı parçalarla milyonlarca izlemeye ulaşan Uzi'nin sevilen şarkılarından olan Umrumda Değil'in sözlerini sizler için derledik...

UZİ UMRUMDA DEĞİL ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat]

Umrumda değil gerçekten, git

Her nereye istersen

Yamulana kadar, ilk bayılan öder

Çekemeyen eve yalnız döner

Umrumda değil gerçekten, git

Her nereye istersen

Yamulana kadar, ilk bayılan öder

Çekemeyen eve yalnız döner

[Verse 1]

Gözüm daha kara geceden (Woo, woo)

Alnım ak, başım dik; boş bütün şişel?r

Hayatıma sokamam, kesin gelip *** ed?r

Zaten müsaitim çıkmak için çileden (Prra)

Bi' yolunu ara, seremezsin yere beni (Ya, ya)

Bi' kerelik çıktım, artık dönmüyorum eve (Ya, ya)

Şükür olsun tanrım sana, çekmiyorum çene

İstemedim görmek ama bekliyorum yine onu da (Prra)

Hayırlısı olsun, bizde işler yolunda (Heh)

Ucuz *** yer yok Instagram'ımda (Heh)

Karıştırma beni zengin çocuklarıyla (Ya, ya, ya)

Tüm gün pencereden izliyo'lar bizi, unutma

Ya, ya, ya

Hiçbi' şey yoktu elimde bile (Heh)

Gerçekten aklım yerinde değil (Heh)

Mahallemde kaldı ümitlerim, he

Ama sevinme (Prra)

[Nakarat]

Umrumda değil gerçekten, git (Ya)

Her nereye istersen (Ya-ah)

Yamulana kadar, ilk bayılan öder (Ya, ya, ya, ya-a-a-ah)

Çekemeyen eve yalnız döner

Umrumda değil gerçekten, git (Ya)

Her nereye istersen (Ya, ya)

Yamulana kadar, ilk bayılan öder (Ya, ya, ya, ya-a-a-ah)

Çekemeyen eve yalnız döner

[Verse 2]

Cindy; bebek gibi kız

Ve ben yanında, modelse hırsız

Şaşırır her ***, ayar olur tikiler (Ya, ya, ya, ya)

Ben ayaklı Güngören, yanındaki Etiler

Taktikler ve harbi tripler

Cephane gibi ev

''Mama, I'm a criminal." (Criminal)

Sürdürüyo' hayatımı kara para, köşeler (Köşeler)

Modumuzu düşürmeden çabuk ara bi' şeyler (Ya)

Piyango; yaşantım film gibi, *** (Ey)

Göğsüm değil, dosya kabardı

Hızlı da olsaydın *** yakalardın beni (Ya, ya)

Tutamıyo'm artık düşüncemi (Prr)

İstemiyo' *** verenler harbi sevinmemi (Woo, woo)

Bakışları korku dolu, fazla çekinceli (Woo, woo)

Hayır işi yapmıyorum, aramayın beni (Ya, ya)

Rap camiasında Uzi adıyla bilinen Utku Yalçınkaya, yeni parçasını paylaştı. Yepyeni albümünün parçalarından biri olan Makina şarkı sözleri haberimizde.

UZİ MAKİNA ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş]

(Ah, ey)

AKDO!

Yok bizde ayar, alayına gider

Parasını verelim de konuşmayın, yeter

Artık 5 kilo da bi' gecede biter (Ey, ey)

Yaktık tüm olanı, dayanmadı ciğer (Ey, ey)

Yok bizde ayar, alayına gider (Ya, ya)

Parasını verelim de konuşmayın, yeter (Ya, ya)

Artık 5 kilo da bi' gecede biter

Yaktık tüm olanı, dayanmadı ciğer

[Nakarat]

Düştüysen kalk, gel kendine (Ya, ya)

Daha iyisi yok, var farkına

Düş kırıkların olduysa bile

Sen makinasın, makina!

Düşmen gerekiyo'dur belki de (Ya, ya)

Daha yükseklerden en dibe (Ya, ya)

Tüm dünya üzerine gelse de

Sen makinasın, makina!

[Verse 1]

"Seçim yap Çavo, ün mü, ben mi?" dersen (Ey, ey)

Ünü seçerdim, aklım olsa şahsen (Ey, ey)

Nasıl hissedersin toprak altı girsem? (Ya, ya)

Öyle bi' seçenek yok da hepsi ister bunu (Ey, ey ha)

Her gün dilerler ve boşlar (Ha), kemik yağar duan kabul olsa (Prr)

Bozuk yapıp *** sok eğer para bolsa (Woo)

Ulaşıl'cak tek bi' tane hayal bile yoksa (Prra)

Dışlanırdık önceden (Ya), umutlarımızı yıktı bölgeler, korkmuyo'duk ölümden

Belimdeki benim değil, onu koydu abiler

Sen tetiği çek, kalanı kurşunların halleder

Partiler ve oteller, Şahin'den in; şimdi ise Mercedes, artık daha yakın zemin

İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemin

Bu şehir benim, peşindeyim

[Nakarat]

Düştüysen kalk, gel kendine

Daha iyisi yok, var farkına

Düş kırıklıkların olduysa bile

Sen makinasın makina!

Düşmen gerekiyo'dur belki de

Daha yükseklerden en dibe

Tüm dünya üzerine gelse de

Sen makinasın makina!

Düştüysen kalk, gel kendine

Daha iyisi yok, var farkına

Düş kırıklıkların olduysa bile

Sen makinasın makina!

Düşmen gerekiyo'dur belki de

Daha yükseklerden en dibe

Tüm dünya üzerine gelse de

Sen makinasın makina!

[Verse 2]

Beni ayıran şey karakterim, ya

Hâlâ aynı kişiyim, hâlâ var iddiam

Bana n'apıcağımı söyleyemez manitam

Eskidi biraz, ama hâlâ dolu makinam

Bulutların üstündeyim, tek başıma paradise

İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diss

Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay

Mevzularda şiştim aynı "Get Back" Ludacris

Kriz masasına diz, ez, yes

Otomatik vites Benz test (Yallah!)

Sahte varoşları gez

Bütün tikileri ez

Gerek duymuyorum rek-lama

Bizi bitirdi bu ***paranoya

Dostların başa bakar, düşmanın ayağa

Yok Gucci, Chanel; sadece hayal

Ben düşerim yıldız gibi, dostlarım sayar

[Nakarat]

Düştüysen kalk, gel kendine

Daha iyisi yok, var farkına

Düş kırıklıkların olduysa bile

Sen makinasın makina!

Düşmen gerekiyo'dur belki de

Daha yükseklerden en dibe

Tüm dünya üzerine gelse de

Sen makinasın makina!

Düştüysen kalk, gel kendine

Daha iyisi yok, var farkına

Düş kırıklıkların olduysa bile

Sen makinasın makina!

Düşmen gerekiyo'dur belki de

Daha yükseklerden en dibe

Tüm dünya üzerine gelse de

Sen makinasın makina!

UZİ KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır.