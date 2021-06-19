Üzerinde 'İnsanlık ölmüş' yazan mezarın sırrını kısa sürede ortaya çıktı

Üzerinde 'İnsanlık ölmüş' yazan mezarın sırrını kısa sürede ortaya çıktı Başkent'te boş arazide bulunan yeni yapılmış mezar polisi alarma geçirdi Sincanlı esnaf çevresine kızıp yaptığı mezara 'İnsanlığı gömdüm" dedi Ankara'nın Sincan İlçesinde boş arazide yeni yapılmış bir mezar olduğu ihbarı...

Üzerinde 'İnsanlık ölmüş' yazan mezarın sırrını kısa sürede ortaya çıktı

Başkent'te boş arazide bulunan yeni yapılmış mezar polisi alarma geçirdi

Sincanlı esnaf çevresine kızıp yaptığı mezara 'İnsanlığı gömdüm" dedi

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde boş arazide yeni yapılmış bir mezar olduğu ihbarı alan polis ekipleri alarma geçti. Ortalığı ayağa kaldıran üzerinde' İnsanlık ölmüş' yazan mezarı Sincanlı bir esnafın çevresine olan tepkisini göstermek için yaptığı ortaya çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde boş arazide bir mezar olduğu yönünde ihbar gelen Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Boş arazide üzerinde 'İnsanlık ölmüş' yazan mezar polis ekipleri tarafından açıldı. Açılan mezarın boş olduğu anlaşıldı.

Bir süre sonra mezarı yapan kişi ortaya çıktı. Mazırı yaptıktan sonra sosyal medyada görüntüleri paylaşan Sincan ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen Uğur Akgül, polise giderek mezarı kendisinin yaptığını söyledi. Polis ekipleri tarafından sorgulanan Uğur Akgül'ün savcılık tarafından da ifadesi alınacağı öğrenildi.

"İnsanlığı gömdüm"

Sincan'da esnaflık yaptığı söyleyen Akgül, mezarı neden yaptığının sorulması üzerine, "Tüm çevreme kızdım, insanlık ölmüş dedim. böyle sosyal video çekmeye karar verdim. Olayın polise yansıdığını duydum. Polis mezarın boş olduğunu gördü. Savcılığa ifade vermeye çağırdı" dedi.

"Vurdum kazmayı insanlığı gömdüm" diyen Akgül, "Kimsenin kimseye saygısı, sevgisi kalmamış, en iyisi insanlığı gömmek dedim, gömdüm" diye olayı anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe