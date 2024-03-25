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Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı

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Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs, PTT şubesinin camlarını kırdı.

İddiaya göre, Sincan ilçesinda yurtdışından gelen kargosunu zamanında teslim alamayan bir kişi, akşam saatlerinde Selvi Sokak'taki PTT şubesinin camlarını kırdı. Şahıs, olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara PTT Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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