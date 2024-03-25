Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı

Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs, PTT şubesinin camlarını kırdı.

İddiaya göre, Sincan ilçesinda yurtdışından gelen kargosunu zamanında teslim alamayan bir kişi, akşam saatlerinde Selvi Sokak'taki PTT şubesinin camlarını kırdı. Şahıs, olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA