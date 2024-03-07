Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Kaymakam Levent Kılıç Tarafından Kabul Edildi

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, okul sporlarında birinci olan Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği okul sporları Ankara il halk oyunları yarışmasında Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Diyarbakır yöresi ile il 1'incisi oldu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, il birincisi olan öğrencileri ve teknik heyeti makamında kabul etti. - ANKARA