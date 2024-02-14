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Ankara'da 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, bıçakla saldırıya uğradı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay Sincan ilçesi, Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkı'nda akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 Yaşındaki H.Ü., E.N.D. tarafından defalarca bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.Ü., Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli E.N.D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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