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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sincan Ankara Spor Kompleksi'ni inceledi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sincan Ankara Spor Kompleksi'ni incelemesinin ardından Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda sporcularla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sincan Ankara Spor Kompleksi'ni incelemesinin ardından Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda sporcularla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, inşaatı devam eden Sincan'daki spor kompleksinde bir dizi incelemelerde bulundu. Daha sonrasında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) hazırlanan sporcuları ziyaret etti. Burada Sporcu Sağlığı Merkezi'nde bilgiler alan Bakan Bak, milli sporcuların tesis içinde geçtiği çeşitli testlerin, başarılarında önemli rol oynadığını vurguladı.

Bu merkezde çalışmalarını sürdüren para masa tenisçiler, para atıcıları da ziyaret eden Bak, sporcularla sohbet etti. Osman Aşkın Bak, çalışmalarını Eryaman TOHM da yapan modern pentatloncu milli sporcu İlke Özyüksel ile olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yle de görüştü ve milli sporculardan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya beklediğini iletti.

Bakan Bak, TOHM'daki ziyareti sırasında havalı ve ateşli atış poligonunda atıcılık da yaptı.

"Türk sporu, tesis anlamında dünyada üst seviyede"

Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nı izleyen Bakan Bak, bir süre müsabakaları takip etti. Bakan Bak, buradaki konuşmasında, karate branşında Türkiye'nin her zaman üst sıralarda olduğunu hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını hep beraber yaşadık. Türk sporunda büyük bir tesisleşme var. Bu salonu da Turgut Altınok'la yaptık ona da teşekkür ediyorum. Yine onunla beraber çalışan Zafer Başkan'a da teşekkür ediyorum. Türk sporu, tesis anlamında dünyada üst seviyede. Yeni yatırımlar da devam ediyor. Haltercilerimiz, güreşçilerimiz bu ay madalyalar aldı. Serbest Güreş Milli Takımımız 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu. Karatecilerimize de Avrupa şampiyonasında başarılar diliyorum. 2024 Paris'te de sporcularımız madalyalar alacak. 2020 Tokyo'da karatecilerimiz çok iyi işler yaptı ama IOC'nin kararıyla Paris 2024'te karate branşı yok. Hepimizin görevi Türk sporunu Avrupa'nın ve dünyanın zirvesine çıkarmak. Bu yatırıma dünya ve olimpiyat şampiyonları yakışır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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