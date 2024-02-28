Ali Babacan: 28 Şubat'ın mimarlarını unutmayacağız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat'ın yıl dönümünde Sincan'a gitti. Babacan, "Dünün 28 Şubatçılarıyla kol kola giren, ittifak kuran, yanı başından eksik etmeyenleri maalesef izliyoruz. 90'ların karanlık iklimine sebep olanların bugünün Cumhurbaşkanı tarafından yüceltildiğini görüyoruz. Biz doğrunun yanında olmaya, her türlü vesayet odağının karşısında durmaya, milletimizle yan yana durmaya devam edeceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat'ın yıl dönümünde Sincan'a gitti. Babacan, Sincan'dan paylaştığı videoya şu notu düştü:

"28 Şubat'ın yıl dönümünde tankların yürütüldüğü o caddedeydim. Bugün kimin nerede durduğunu biliyoruz. Dünün 28 Şubatçılarıyla kol kola giren, ittifak kuran, yanıbaşından eksik etmeyenleri maalesef izliyoruz. 90'ların karanlık iklimine sebep olanların bugünün Cumhurbaşkanı tarafından yüceltildiğini görüyoruz. Biz doğrunun yanında olmaya, her türlü vesayet odağının karşısında durmaya, milletimizle yan yana durmaya devam edeceğiz. Bir daha yaşanmaması için 28 Şubat'ı da, mimarlarını da unutmayacağız."

Babacan, X hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"28 Şubat demokrasi tarihimizin bir kara lekesidir. '28 Şubat bin yıl sürecek' diyenlerin şu anda ne halde olduklarını gayet iyi görüyoruz. Demokrasi ülkemizin en kıymetli değeridir. Biz her zaman 'tam demokrasi' dedik, tam demokrasi hedefiyle de yürüyoruz. Bugün burada bu 28 Şubat'ta tankların geçtiği caddedeyiz, Sincan'dayız. Lale Meydanı'na hemen yakınız. 28 Şubat'ın yıl dönümünde, o tankların geçtiği caddede, biz demokrasi otobüsümüzle, DEVA otobüsümüzle buradayız. Allah bu millete bir daha böyle 28 Şubatlar göstermesin. Allah bu milleti demokrasiye kastedenlerden korusun diyorum."