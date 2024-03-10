DEVA Partisi Sincan adayı Yakup Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sincan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Sincan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sincan Belediye Başkan Adayı Yakup Engin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAKUP ENGİN KİMDİR?

Yakup Engin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sincan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SİNCAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sincan adayı belli oldu. DEVA Partisi Sincan Belediye Başkan Adayı Yakup Engin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.