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Ankara'da 3 kız çocuğu arasında çıkan kavga cep telefonlarıyla kaydedildi

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Ankara'da 3 kız çocuğu çıkan kavgada birbirlerine girdi. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak için müdahale etmek yerine olayı cep telefonları ile kayda aldı.

Olay, Sincan'ın Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kız çocuğu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden kızlara müdahale etmeyen diğer çocuklar ise, o anları cep telefonları ile kayda aldı. Görüntülerde kavgayı gören birinin, "Kaç kişi dalıyorsunuz" dediği duyuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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