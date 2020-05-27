Uzaktan Çalışma Sistemi ile Verimlilik Arttı
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Uzaktan Çalışma Sistemi ile Verimlilik Arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların büyük bölümü evden-uzaktan çalışma sistemine geçti. Saha satış yönetimi teknolojileri şirketi Ekmob'a göre evden çalışma verimliliği artırdı.

Uzaktan Çalışma Sistemi ile Verimlilik Arttı
27.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:50

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların büyük bölümü evden-uzaktan çalışma sistemine geçti. Saha satış yönetimi teknolojileri şirketi Ekmob'a göre evden çalışma verimliliği artırdı.

Çin'de başlayıp hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle birçok şirket uzaktan çalışma modeline geçti ve salgın bitimi sonrasında da bu sistemle devam etme kararı aldı. Peki, uzaktan çalışmak verimliliği nasıl etkiledi? Türkiye'nin önde gelen saha satış yönetimi uygulaması Ekmob'a göre, evden çalışmak daha veerimli hale gelmeye başladı. Evden çalışanlar daha önce ulaşamadığı kişileri de arayarak artık yüzde 40 daha fazla çalışıyor. Sahaya çıkamayan çalışanlar 90'lı yıllarda olduğu gibi tele satışa geçti. Ekmob Kurucusu ve CEO'su Sunay Şener, evden çalışmanın getirdiği değişikliği şöyle ifade etti:

Evden Çalışma Verimliliği Artırdı

"Evden çalışanlar daha önce sahada dokunamadıkları müşterilere telefonla ulaşmaya başladı. Yüzde 40 daha fazla çalışan satış personeli evden çalışmanın daha verimli olduğunu düşünüyor. Kurumlar, Koronavirus özelinde müşterileri için en kötü olasılıklar da dahil olmak üzere farklı senaryolar içeren kriz iletişim planlarını hazırlamaya başladı. Kurumlar dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımlarına hız vermeye başladı. Bu doğrultuda satış ekipleri müşterilerine özel webinar yöntemini kullanarak online iletişim metotları deniyor. 90'larda popüler olan telefonla satış kanalı yeniden yükselişe geçti. Herkes görüntülü konuşma yapamasa da telefonla iletişim ve satış oranları yükseliyor."

Tele Satış Yükselişte

Ekmob, bu dönemde yükselişe geçen tele satış konusunda şirketlere tavsiyelerde de bulundu:

Günlük bir hedef belirleyin ve o sayıya ulaşmaya çalışın.

Arama sırasında görüşme yapılan kişiye çözüm sunun.

Hayır cevabına hazırlıklı olun. Mutlaka itirazları olacaktır.

Tele satış sırasında doğru iletişim kurun, müşteriye psikiyatrist gibi yaklaşın.

Satış ekibine hitabet, diksiyon ve stres eğitimleri verin.

Müşterileri aramaya başladığınız andan itibaren kendinizi de motive edin.

Telefonda satışta rahat konuşulmalı. Doğal bir konuşma karşıdaki kişiyi de etkiler.

Aramaların raporlanması performans takibini kolaylaştıracaktır.

Kaynak: Tamindir

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