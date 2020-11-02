Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!
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Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

02.11.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:39

Uyanış Büyük Selçuklu 5. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 5. bölüm ile TRT'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT1 ekranlarında sevenleri karşısına çıkan Uyanış: Büyük Selçuklu, 5. bölümün ardından 6. yeni bölümü 2 Kasım Pazartesi akşamı 20.00'de yayımlanacak.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜM İZLE...

Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nizamülmülk'ün tertibi sonrasında, Batıniler kendilerine kurulan tuzağa çekilmişler, Sencer oraya gitmemek için ne yapsa da başarılı olamamış, Tapar'la karşı karşıya gelmiş ve vuruşmada yüzü açılan Sencer'in boynuna Tapar'ın kılıcı dayanmıştı. Tapar'ı durduran hamle kimden gelecektir? Sencer, Batınilerle giriştiği mücadelenin en kritik eşiğinde yoluna devam edebilecek midir?

Batınilerden aldığı istihbarat neticesinde Andreas, askerlerini öldüren Melikşah'tan intikam almak için Kuvel civarında gizlenen özel birliği kılıçtan geçirmişti. Baskına uğrayan özel birlikten bir kişi sağ kalmıştı. O da Melikşah'ın hassa askeri Yalman'dı. Yalman çetin bir yolculuktan sonra Isfahan'a varmayı başarmıştı. Yalman, Hasan Sabbah'ın ihanetini ayyuka çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah, Yalman'ın kendini ele vermesini engelleyebilecek midir? Melikşah özel birliğin intikamını nasıl alacaktır?

Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

Isfahan meydanında derin ilmiyle Batıni daisini mağlup eden Gazali, halkın ve dahi İbn-i Attaş'ın dikkatini üzerinde toplamıştı. Davalarına karşı açıktan açığa bayrak açan bu genç âlime karşı Attaş'ın tutumu ne olacaktır? İbn-i Attaş, Gazali'yi bertaraf etmek için nasıl bir strateji izleyecektir? Nizamülmülk, Gazali'yi Batınilerden koruyabilecek midir? Gazali'nin akıbeti ne olacaktır?

Diğer yandan geçirdiği elim kazanın sonrasında Elçin'in sanrılarıyla boğuşmak zorunda kalan Terken'in doğumu erkenden başlamıştı. Uzun ve sancılı geçen doğum sonunda Terken Hatun'u ve Melikşah'ı neler bekleyecektir?

Uyanış Büyük Selçuklu 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

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