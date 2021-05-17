Ürdün: Sınırı geçtikleri için İsrail'in gözaltına aldığı 2 vatandaşımız serbest bırakıldı

Ürdün, Filistin halkına destek için düzenlenen gösteriler sırasında sınırın diğer tarafına geçmeleri nedeniyle İsrail tarafından gözaltına alınan 2 vatandaşının serbest bırakıldığını ve ülkeye döndüğünü duyurdu.

Ürdün, Filistin halkına destek için düzenlenen gösteriler sırasında sınırın diğer tarafına geçmeleri nedeniyle İsrail tarafından gözaltına alınan 2 vatandaşının serbest bırakıldığını ve ülkeye döndüğünü duyurdu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Abdulmunim el-Avdat, Filistin'deki gelişmeleri ele aldıkları oturumda yaptığı konuşmada, İsrail tarafından gözaltına alınan 2 Ürdün vatandaşının son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Avdat, "İçişleri Bakanı benimle, İsrail'de gözaltında bulunan 2 Ürdünlünün ülkeye ve ailelerinin yanına döndüğü bilgisini paylaştı." dedi.

Öte yandan Başbakan Beşir el-Hasavne ile bazı bakanların da katıldığı oturumda milletvekilleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırını protesto etmek için Amman'daki İsrail Büyükelçisi'nin kovulmasını, Tel Aviv'deki Ürdün Büyükelçisi'nin de ülkeye geri çağrılmasını istedi.

İsrail medyasında dün çıkan haberlerde, sınırı geçen Ürdünlülerin gözaltına alındığı belirtilerek, bu kişilerin üzerinde bıçak bulunduğu ileri sürülmüştü.

Ürdünlüler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etmek için Filistin sınırı yakınında eylemler düzenlemişti. Ülkenin diğer kentlerinde de bir haftadır Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail saldırılarında şu ana kadar 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al