Ümraniye TEM'deki silahlı ve bıçaklı saldırıya 2 tutuklama

16.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:11

Ümraniye TEM otoyolunda sıkıştırdıkları araca silahla ateş açıp bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ümraniye TEM otoyolunda trafik yüzünden çıkan kavgada araç sürücüsünü bıçakla yaraladığı ve araca silahla ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sürücü Şeref Ertuğ Ertuğrul'u yaralayan Medet Alicem P. ve Tolga B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



"Çakıyı bacağına doğru salladım"



Savcılık sorgusu tamamlanan 2 şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Şüpheli Tolga B. mahkemedeki sorgusunda, "Olay günü TEM otoyolunda ilerlerken müştekilere ait araç içinde bulunduğumuz Alicem'in kullandığı aracımıza çarptı. Daha sonra selektör ve korna ile yanımıza geldiler. Araçtan indiler, biz de bu sırada araçtan indik. Diğer araçtaki şahıslar Alicem'i darp etmeye başladılar. Ben de buna engel olmak için tekelde çalışırken güvenlik amacıyla yanımda bulundurduğum çakıyı çıkarttım ve şahıslardan birinin bacağına salladım. Şahsın bacağından kanlar akıyordu. Boğuşma sırasında diğer şahıstan yere silah düştü. Alicem silahı aldı ve araca doğru 7-8 el ateş etti. Ancak şahıslara isabet etmedi. Daha sonra olay yerinden uzaklaştık. Biz olay sırasında müştekilere küfür ya da hakaret etmedik, müştekileri tehdit etmedik" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.



"Araçlarına 7-8 el ateş ettim"



Şüpheli Medet Alicem P. ise kavga sırasında belinde bulunan silahın yere düştüğünü söyleyerek, "Daha sonra elime aldım, kullandım. Ancak şahıslar gitmişlerdi, araçlarına ateş ettim. Tahminen 7-8 el ateş ettim. Camları kırıldı. Müştekilerle aramızda herhangi bir konuşma geçmedi. Dolayısıyla kendilerine hakarette bulunmadım. Olay nedeniyle ben de kendilerinden şikayetçi oldum" dedi.



"Sütten çıkmış ak kaşık değiller"



Şüphelilerin avukatları ise, "Müvekkillerim bugün burada haksız yere durmaktadırlar. Müvekkillerim sütten çıkmış ak kaşık değildir. Zaten kendileri de olayı samimi bir şekilde anlatmışlardır. Müştekilerin aracının müvekkillerimin aracına çarptığı açıktır" diyerek müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.



Şüpheli Medet Alicem P. "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından, Tolga B. ise "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA