Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

07.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:00

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da güneşli havanın da etkisiyle pistler doldu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da güneşli havanın da etkisiyle pistler doldu.

Otellerde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Uludağ'da tatilciler karın keyfini çıkarıyor.

Yarıyıl tatilinde daha fazla ilgi gören "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler kayak, kızak ve snowboard yapıyor. Ayrıca kar motoru gezintileri düzenleniyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 4 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 54 santimetre ölçüldü.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Ali Çelebi Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Derbi Antalya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 16:00:48. #1.15#
title