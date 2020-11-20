Uganda'da devlet başkanlığına aday olan muhalif lider serbest bırakıldı
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Uganda'da devlet başkanlığına aday olan muhalif lider serbest bırakıldı

20.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:02
Uganda'da devlet başkanlığına aday olan muhalif lider serbest bırakıldı

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, mahkeme sözcüsü Solomon Muyita, Kyagulanyi'nin seçim çalışması yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ettiği için gözaltına alındığını açıkladı.

Muyita, "Kyagulanyi, bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı." dedi.

Kyagulanyi'nin gözaltına alınması sonrası çıkan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet başkanlığı için yarışan 11 adaydan 4'ü muhalif liderin gözaltına alınmasını protesto için seçim çalışmalarına ara vermişti.

Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçluyor.

34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de seçimlerde yeniden aday oldu. 1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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