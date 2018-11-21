Otomobil İçinde Korkunç Cinayet! Sürücü, Yolcuyu Öldürüp Kayıplara Karıştı
Tuzla'da, şoför koltuğunda oturan saldırgan, yan koltukta oturan kişiyi silahla vurduktan sonra otomobilden çıktı ve olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri vurulan talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tuzla'da bir kişi özel bir hastanenin önünde araç içinde silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan yaya olarak kaçarken olay yeri ekipleri ve savcının incelemesi devam ediyor.
ŞOFÖR, YAN KOLTUKTA OTURAN KİŞİYİ SİLAHLA VURDU
Olay saat 06.45 sıralarında Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İddialara göre 34 DD 9865 plakalı park halindeki otomobilin şoför koltuğunda oturan bir kişi, yan koltukta oturan bir kişiyi silahla vurdu.
OTOMOBİLDEN ÇIKIP KAÇTI
Daha sonra şüpheli otomobilden çıktı ve olay yerinden koşarak kaçtı. Araçtan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ön yolcu koltuğundaki Levent Kırcılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesi devam ediyor, saldırgan aranıyor.