TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Azerbaycan'a destek mesajı - SİVAS
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TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Azerbaycan'a destek mesajı - SİVAS

15.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:11

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Kaseinov, beraberindeki heyetle Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaseinov, Sivas'ı daha yakından tanımak, sanatçıları, bilim ve edebiyat adamlarını tanımak için kente geldiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kaseinov, "Azerbaycan'ın bu uluslararası normlarını her zaman destekliyoruz. Biz her zaman Azerbaycan tarafındayız. Azerbaycan bizim kardeşimizdir." dedi.

Vali Ayhan ise Azerbaycan ile Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu ifade etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Ayhan, Müslüman Türk dünyasının duasının ve desteğinin Azerbaycan ile olduğunu dile getirdi.

Sivassporun UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Karabağ ile maçının olduğunu anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivaslılar büyük bir heyecan içerisinde. Bunu bir maç olarak görmüyorlar, iki kardeşin buluşması olarak görüyorlar. Sonucun hiçbir ehemmiyeti ve önemi yoktur. Sivaslılar şimdiden Azerbaycan'dan gelecek kardeşlerine özel bir hazırlık yapıyorlar. O gün Türkiye'nin belki de bütün duygularının, düşüncelerinin, hüznünün ve sevincinin fiili yansıması Sivas'ta olacak. O da bizim için anlamlı oldu. Bir maç olarak bakmıyoruz, birbirine sevdalı iki kardeşin buluşması olacak inşallah."

TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı da Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını belirtti.

"Türkiye yanımızda olunca biz de kendimizi güçlü hissediyoruz." diyen Gafarlı, Azerbaycan'ın hak ve adalet yolunda işgal altındaki topraklarının azat edilmesini ve 1 milyondan fazla halkın evlerine dönmesini arzu ettiklerini söyledi.

Ziyarette, Sivas'ın gelecek yıl "Türk dünyasının kültür başkenti" ilan edilmesi hususunda görüş birliğine varılarak çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Azerbaycan'a destek mesajı - SİVAS
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Azerbaycan'a destek mesajı - SİVAS
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Azerbaycan'a destek mesajı - SİVAS
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Azerbaycan'a destek mesajı - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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