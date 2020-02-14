14.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Senatosu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir" dedi.

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumuna katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. İslamabad'a inmelerinden itibaren kendilerini coşkuyla kucaklayan tüm Pakistanlılara ve Pakistan makamlarına samimiyetleri ile misafirperverlikleri için şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da kendilerini yabancı gibi görmediklerini, İslam dünyasının bu mümbit coğrafyasında kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti.

"TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ KARDEŞLİK BAĞLARI, DÜNYADA PEK AZ ÜLKEYE VE MİLLETE NASİP OLUR"

"Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları, dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olur" sözleriyle konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün gıptayla bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir" ifadesini kullandı.

1915'te Çanakkale'de Türk askerleri çarpışırken, binlerce kilometre ötede Lahor Meydanı'nda gerçekleştirilen tarihi destek mitingini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Kardeşlerinin istiklal mücadelesine katılarak canlarını feda eden Şevket Ali kardeşleri, Çavduri'leri unutmadık asla unutmayacağız" dedi.

Pakistan'la Türkiye arasındaki ezeli kardeşliği ebediyen muhafaza edeceklerini vurgulayan Erdoğan, iki ülke insanlarının kardeşliğinin kan bağından değil gönül bağından, dostluklarının menfaatten değil muhabbetten geldiğini belirtti.

"DÜN ÇANAKKALE BUGÜN KEŞMİR, HİÇBİR FARKI YOK"

Keşmir mesajında ise Erdoğan, "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden arttırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur. Dün Çanakkale bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz, başarısını da kendi başarımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla Pakistan'ın son yıllarda yaşadığı sel ve deprem felaketlerinde tüm imkanlarımızla hemen kardeşlerimizin yardımına koştuk. 251 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Pakistan halkının duasını hep yanımızda hissettik. Pakistan makamları, FETÖ'ye ait okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devrederek, gerçek anlamda milletimizin dostu olduklarını gösterdi. Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan devleti ve halkından çok güçlü destek geldi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA