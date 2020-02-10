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Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 rövanş maçının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba ve perşembe günleri oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

10.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:33
Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 rövanş maçının hakemleri açıklandı

Ziraat 'nda ve perşembe günleri oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

12 Şubat Çarşamba20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)13 Şubat Perşembe17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (Erkan Özdamar)19.15 Demir Grup Sivasspor - Fraport Tav Antalyaspor (Fırat Aydınus)

Kupada Fenerbahçe'nin yarın GMG Kırklarelispor ile Ülker Stadı'nda saat 20.30'da oynayacağı karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği açıklanmıştı.


Kaynak: DHA
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