Türkiye Belediyeler Birliği, Çubuk Belediyesine tanker hibe etti - Haberler
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Türkiye Belediyeler Birliği, Çubuk Belediyesine tanker hibe etti

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Türkiye Belediyeler Birliği, Çubuk Belediyesine tanker hibe etti

Çubuk Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen çok amaçlı sulama tankerini teslim aldı.

Çubuk Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen çok amaçlı sulama tankerini teslim aldı.

İlçeye getirilen sulama tankerini Çubuk Belediyesi önünde Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve belediye personeli karşıladı.

Aracı teslim alan Demirbaş, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Demirbaş, aracın sulama çalışmaları ve temizlik hizmetlerinde yararlanılmasının yanı sıra üzerindeki itfaiye teşkilatı ile acil durumlarda yangınlara müdahale edebilme özelliği de taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"'Temiz su tankeri olarak kullanılabilecek 13 tonluk hacme sahip deposu bulunuyor. Göreve başladığımız günden bu yana ilçemizde her alanda halkımıza hizmet sunmanın gayretini gösteriyoruz. Hizmetlerimiz durmadan devam edecek. Çubuk Belediyesi olarak tarihinde ilk defa Belediyeler Birliğinden bir destek alıyoruz. Güzel günlerde kullanmak dileğiyle ilçemize yeni arazözümüz hayırlı olsun."

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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