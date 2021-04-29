Turkcell'den 'tam kapanma' açıklaması

Turkcell, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma süreci için tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Turkcell, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma süreci için tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Alınan tedbirler çerçevesinde süreç boyunca başta iş ve eğitim olmak üzere hayatlarını evlerinden sürdürmek durumunda kalan tüm müşterilerine, güçlü altyapısı ve 1300 kişilik saha ekibiyle bugüne kadar olduğu gibi tam kapasiteyle hizmet sunacağız" denildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan 17 günlük yeni kapanma dönemi için hazırlıklarını tamamladığını açıklayan Turkcell, "Bu süreçte de güçlü altyapısı üzerinden müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacak olan Turkcell, her zaman olduğu gibi Türkiye çapındaki toplam 1300 kişilik saha ekibiyle de 7/24 esasına göre hizmet verecek. Alınan tedbirler sayesinde iş ve eğitimlerini zorunlu olarak evlerinden sürdürecek Turkcell müşterileri bugüne kadar olduğu gibi hızlı ve kaliteli internet kullanmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

GEDİZ SEZGİN: ŞEBEKEMİZE BUGÜNLERİ DÜŞÜNEREK YATIRIM YAPTIK

Turkcell'in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Turkcell olarak sektördeki öncülüğümüzle yıllardır müşterilerimize her koşulda en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Hepimizin günlük yaşamında büyük değişimlere neden olan salgın sürecinde de şebekemizin tüm katmanlarında gereken operasyonları hızlıca hayata geçirdik. Kullanıcıların daha az hareketli ve daha fazla evde oldukları bu dönemde ihtiyaçları karşılayacak şekilde mobil ve sabit iletişim altyapımızla ilgili kapsama ve kapasite yatırımlarımızı hızlandırdık. 7 gün 24 saat çalışan bin 300 kişilik saha personelimiz, ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır 110 mobil aracımız ve alternatif enerji kaynaklarımızla 'tam kapanma' sürecinde de müşterilerimize üstün hizmet sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Sezgin, yapılan kapasite artışlarıyla şebekelerini güçlendirdiklerini belirterek, "Salgın sürecinde müşterilerimizin değişen kullanım alışkanlıklarına bağlı artan kapasite ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak mobil ve sabit altyapımızı yönettiğimiz çekirdek şebekemizde gerekli yatırımları hızla hayata geçirdik. Evleri fiber internetle buluşturma odağımızı salgın sürecinde daha da hızlandırdığımız yatırımlarla sürdürüyoruz. Türkiye'de ilk defa geçen yıl müşterilerimizle tanıştırdığımız Wi-Fi 6 teknolojisiyle çok daha yüksek hızda internet hizmeti sağlıyoruz. Her koşulda ve şartta müşterilerimizin deneyimini en üst noktada tutmayı hedefliyoruz. Salgın etkilerini kısa sürede atlatmak amacıyla uygulanan tam izolasyon sürecinde müşterilerimizin yanında olarak onların hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı