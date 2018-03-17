Türk Kızılayından Şehide Vefa

Şehit Piyade Onbaşı Hasan Yılmaz'ın Keşan ilçesine bağlı Altıntaş köyündeki mezarı, Türk Kızılayı Keşan Şubesi tarafından yenilendi.

Köy camisinde şehit için mevlit okutuldu. Köyün muhtarı Ali Aktaş, şehidin mezarı başında düzenlenen törende, mezarın yeniden düzenlenmesine katkı veren Türk Kızılayı Keşan Şubesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Kızılayı Keşan Şubesi Başkanı Vedat Koyuncu ise, muhtar ve Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ferhat Dönmez'den aldıkları bilgiyle harekete geçtiklerini belirterek, "Şehitlerimiz bizim en değerlilerimizdendir. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Şu anda aldığımız nefes, yediğimiz bir yudum ekmek ve içtiğimiz suyu onlara borçluyuz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua okundu.

Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan, Keşan 4. Mekanize Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Salim Şevik,

Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.