Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın son gününde de cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın son gününde de cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya kent merkezi ve ilçelerinde denetimlere devam edildi.

Kısıtlamadan dolayı cadde ve meydanlarda sakinlik yaşandığı kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarından sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist yararlandı.

Bazı turistler plajda güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları sessizliğe büründü.

Ölüdeniz sahilinde az sayıda turist denize girip güneşlendi.

İl genelinde kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Adem Büyük Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 13:03:40. #1.11#

title