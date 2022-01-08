Tunceli'de doğaya yem bırakıldı, dağ keçileri akın etti - Haberler
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Tunceli'de doğaya yem bırakıldı, dağ keçileri akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'de ekipler tarafından doğaya bırakılan yeme dağ keçileri akın etti.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de ekipler tarafından doğaya bırakılan yeme dağ keçileri akın etti. O anlar drone ile görüntülendi.

Kış şartlarının çetin geçtiği Tunceli'de Doğa Koruma Ve Milli Parklar, Valilik ve jandarma ekipleri, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışması yaptı. Bu kapsamda Nazimiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelere yem bıraktı. Dağ keçilerinin yem yediği anlar ise drone ile görüntülendi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü misafirimiz, yöremizin kutsalı dağ keçilerimiz oldu. Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığımız ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimizce, yoğun kar yağışının olduğu bölgelere yaban hayvanlarımız için yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarımız kış boyunca devam edecektir" denildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli'de doğaya yem bırakıldı, dağ keçileri akın etti

Tunceli'de doğaya yem bırakıldı, dağ keçileri akın etti

Tunceli'de doğaya yem bırakıldı, dağ keçileri akın etti

Tunceli'de doğaya yem bırakıldı, dağ keçileri akın etti

Tunceli'de doğaya yem bırakıldı, dağ keçileri akın etti

Tunceli'de doğaya yem bırakıldı, dağ keçileri akın etti

Tunceli'de doğaya yem bırakıldı, dağ keçileri akın etti

Tunceli'de doğaya yem bırakıldı, dağ keçileri akın etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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