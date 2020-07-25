Tunceli'de 2 kazada 8 kişi yaralandı Tunceli'de 2 kazada 8 kişi yaralandıTUNCELİ'de, meydana gelen 2 kazada, 8 kişi yaralandı.

Tunceli'de 2 kazada 8 kişi yaralandı

TUNCELİ'de, meydana gelen 2 kazada, 8 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde, Pülümür ilçesi Tunceli- Erzincan yolunda meydana gelen ilk kazada, Dicle Tunç'un (55) kullandığı 16 NDH 85 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. İkinci kaza ise Tunceli-Ovacık yolundaki Kemerbel mevkisinde meydana geldi. Ali Duman yönetimindeki 62 AP 685 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünde çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA