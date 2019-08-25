Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
25.08.2019 04:34
TUNCELİ kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA