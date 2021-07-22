SPOR Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız
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SPOR Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız"Olimpiyatların gelmesini bekliyorduk"İBRAHİM ALİOĞLU - KAAN ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Tuğba Şenoğlu, "Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız.

Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız

"Olimpiyatların gelmesini bekliyorduk"

İBRAHİM ALİOĞLU - KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Tuğba Şenoğlu, "Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız. Her şey iki takımın günlük performansına bağlı. Takımlar çok güçlü ve iki takımdan biri kazanacak. Biz de güçlü bir takımız" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Şenoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Çok yoğun bir antrenman dönemi geçirdik. Bir an önce olimpiyatların gelmesini bekliyorduk. Geçen sene koronavirüs nedeniyle olimpiyatlar düzenlenmediği için hepimiz üzüldük. Herkes bu seneyi bekledi. Çok heyecanlıyız" diye konuştu

"OLİMPİYATLARDA DA GÜÇLÜ RAKİPLERİMİZ VAR, ANCAK BİZ SAVAŞACAĞIZ"

B Grubu'nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin gibi güçlü rakiplerle karşılaşacaklarının altını çizen Şenoğlu, "Takım olarak uzun zamandır birlikte oynamamıştık. Milletler Ligi'nde birbirimizi tarttık. Bizim için iyi bir turnuva oldu. Olimpiyatlarda da güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız. Her şey iki takımın günlük performansına bağlı. Takımlar çok güçlü ve iki takımdan biri kazanacak. Biz de güçlü bir takımız" şeklinde konuştu.

SPOR Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız
SPOR Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız
SPOR Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız
SPOR Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız
SPOR Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız - Haberler Spor
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